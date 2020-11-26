مركز قدرة بسبها يختتم مجموعة تدريبات في مجال الخياطة

أخبار ليبيا24

اختتمت في سبها دورة تدريبية في مجال الخياطة والتطريز، والتي استهدفت عددا من ربات البيوت والراغبين في امتهان هذه الحرفة من الرجال، والتي انتظمت بمركز قدرة للتدريب والتطوير على مدار ثلاثين يوما.

اختتمت في سبها دورة تدريبية في مجال الخياطة والتطريز، والتي استهدفت عددا من ربات البيوت والراغبين في امتهان هذه الحرفة من الرجال، والتي انتظمت بمركز قدرة للتدريب والتطوير على مدار ثلاثين يوما.