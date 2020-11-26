مركز قدرة بسبها يختتم مجموعة تدريبات في مجال الخياطة

أخبار ليبيا24
اختتمت في سبها دورة تدريبية في مجال الخياطة والتطريز، والتي استهدفت عددا من ربات البيوت والراغبين في امتهان هذه الحرفة من الرجال، والتي انتظمت بمركز قدرة للتدريب والتطوير على مدار ثلاثين يوما.
وقالت رئيس مركز قدرة للتدريب والتطوير آمال رضوان لوكالة أخبار ليبيا24، إن هذا التدريب هدف لمساعدة ربات البيوت والراغبين في تعلم حرفة تساعدهم في تحسين دخلهم الشهري، مبينة أن الكثير من ربات البيوت يبحثن بشكل دائم على مصادر توفر لهن الدخل حتى من داخل بيوتهن، وهو ماتوفر لهن من خلال هذا التدريب، الذي شمل كل تفاصيل الخياطة والتصميم والتجهيز.
وأكدت رضوان أنها بصدد تنظيم العديد من التدريبات لربات البيوت في مجال الخياطة، وتسعى لتنظيم معرض يستطعن من خلاله عرض ما انجزنه في أيام التدريبات، كما يفسح المجال للرجال المشاركين بعرض تصاميمهم التي تمكنوا من إنجازها خلال الدورات.
وأضاف أحد المتدربين أبوالقاسم بوخريص لأخبار ليبيا24، إن هذا التدريب أفاده في معرفة الكثير حول تفاصيل مهنة الخياطة، وكيفية إتقانها بشكل يساعد على التسويق وكسب ثقة الزبائن، مشيرا إلى أنه يسعى لزيادة دخله الشهري، في ظل أزمة عدم توفر السيولة النقدية.
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