في نداء عاجل.. الجراري يدعو لحقن الدماء في سبها

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

26 November, 2020

وجه رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا أكرم فرج الجراري، نداء عاجل إلى من وصفهم بـ “أهل الإصلاح والخير”، للتدخل للتهدئة وقف النزاعات في مدينة سبها.

وقال الجراري، :”نتابع بألمً شديد ما آلت إليه الأوضاع في مدينة سبها بين قبيلة واحدة وبيت واحد وأسرة واحدة متجاورة ومتصاهرة من اقتتال أدى إلى سفك الدماء التي حرمها الله، وأدعوهم للتسامح والتصالح وأن يتساموا عن جراحهم ويرقعوا ثوبهم ويحقنوا دمائهم ويجمعوا صفهم”.

ووجه الجراري دعوته إلى أهل الاصلاح في جميع ربوع ليبيا أن يهبوا لنزع فتيل الفتنة في سبها.