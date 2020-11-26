وزير الصحة يرعى حملة وقاية في مدينة درنة

برعاية وزير الصحة في الحكومة الليبية تنطلق في مدينة درنة حملة وقاية، تحت شعار، خليك إيجابي، بإشراف مستشفى الوحدة التعليمي، وإدارة الخدمات الصحية بالمدينة، من يوم الأحد القادم، وحتى يوم الخميس، انطلاقا من الحرص على سلامة مواطني المدينة.

وستتخلل الحملة محاضرات توعوية، وزيارات للأماكن العامة، ومساحات إذاعية، وتوزيع لمعدات الوقاية الشخصية.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي الصحي، وكيفية التعامل مع حالات الإصابة والاشتباه في حالة حدوث موجة ثانية للوباء.

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