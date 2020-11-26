معيتيق: يمكن حل أزمة الصيادين الصقليين عبر تبادل السجناء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2020

رأى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، أن حل أزمة الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي ممكنا عبر تفعيل اتفاقية “تبادل السجناء” بين البلدين، في اشارة الى لاعبي كرة قدم ليبيين مسجونين في ايطاليا بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل مهاجرين.

ونقلت صحيفة (كورييري ديلا سيرا) عن معيتيق قوله “نعمل بجد من أجل تحرير الصيادين الإيطاليين. حتى اليوم المتعاونون معي تواصلوا مع المسؤولين في بنغازي” بحسب وكالة آكي.

وأضاف معيتيق، الذي يشارك في منتدى حوارات المتوسط الايطالي، “أعتقد أن الاتجاه الصحيح هو التبادل مع لاعبي كرة القدم الليبيين المحكوم عليهم بالسجن في إيطاليا”.

واجابة على سؤال حول امكانية حل أزمة الصيادين، المتهمين بالصيد في المياه الاقليمية الليبية، قبل أعياد الميلاد، قال معيتيق: “الإيطاليون يعملون بدون كلل. بين بلدينا معاهدات لتبادل الأسرى. أعتقد أن هذا هو المسار الصحيح. سوف نتابع تشريعاتنا في هذا الشأن. أتمنى النجاح في أسرع وقت ممكن. لكني لا أعرف متى بالضبط”.