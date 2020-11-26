“البيضاء” تقيم مناظرة توعوية ضمن جهود الحدّ من العنف ضد المرأة

نظّم فريق الأمل تحت إشراف إدارة المركز الإعلامي الثقافي البيضاء، صباح الأربعاء، مناظرة حول اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تحت شعار “احترمني ولا تؤذيني”؛ حيث تمحورت هذه المناظرة حول العنف اللفظي.

وتهدف المناظرة لرفع الوعي داخل المجتمع والحدّ من تفشي العنف ضد المرأة بكل أنواعه وطرحت مبادرات وحلولاً لتلافي المشكلات النفسية المترتبة.

وأبرزت المناظرة عدة جوانب موجودة في المجتمع، تتعلق بالعنف ضد المرأة؛ حيث سلطت الضوء عليها بغية معالجتها وإنهاء وجودها.

يشار إلى أن المديرة العامة لـ”اليونسكو”، أودري أزولاي، قد قالت في رسالة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إن العالم يواجه جائحة أخرى ما زالت مستمرة في العالم، وهي جائحة العنف ضد الفتيات والنساء.

وأكدت أنه يجب علينا ألا ننسى أن ثمة “جائحة في الظلام”، مستترة تحت جائحة كوفيد-19، ألا وهي جائحة العنف المُرتكب ضد الفتيات والنساء، فقد كانت زهاء 243 مليون امرأة في السنة، من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي، الذي يمارسه أشخاص مقربون لهن، قبل انتشار الجائحة، بحسب “أزولاي”.

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