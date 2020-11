عودة العمل بمصنع أسفلت الزاوية

أعلنت شركة “الزاوية لتكرير النفط”، إعادة تشغيل مصنع أسفلت الزاوية في إطار متابعة تشغيل الوحدات الصناعية بالشركة بشكل متوالٍ.

وذكرت الشركة أن المصنع سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى إحالة منتج الإسفلت على الخزانات الخاصة بتخزينه.

وأكدت الشركة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن إعادة تشغيل مصنع أسفلت الزاوية سيساهم في سدّ الطلب المحلي على مادة الإسفلت الخاصة بتعبيد الطرق.

