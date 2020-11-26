دي مايو: ايطاليا لديها خارطة طريق نحو حل شامل للأزمة الليبية

جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، اليوم الخميس، تأكيده أن استقرار ليبيا واستعادة سيادة القانون بها له أهمية و أولوية مطلقة لبلاده.

وأوضح دي مايو في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي، أن بلاده لديها خارطة طريق نحو حل شامل للأزمة الليبية مع إقامة سلطة تنفيذية جديدة، ممثلة لجميع مناطق ليبيا بهدف محدد في 24 من ديسمبر 2021 في انتخابات برلمانية ورئاسية حرة في البلاد.

وقال دي مايو إن التطورات الأخيرة في الملف الليبي أصبحت إيجابية، مشددا على ضرورة أن تصاحبها وتدعمها تطورات مماثلة في المجال الأمني، مطالبا المجتمع الدولي للالتزام باحترام وحماية مساحة الحوار التي تمكّن الليبيون، من خلقها بفضل بمبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذه المرحلة.

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