باشاغا: نعمل على مشروع لضبط الأسلحة الخفيفة والثقيلة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2020

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الخميس أن الوزارة تعمل على إحياء مشروع تركيب معامل متطورة لتحديد البصمة لضبط الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتركيب منظومة متطورة للتعرف على الوجوه البيارومترية لتطوير مستوي العمل الأمني بالوزارة

وأشار باشاغا إلى أن وزارة الداخلية مهتمة بحقوق الإنسان وقامت بإنشاء مكتب خاص بحقوق الإنسان ومكتب خاص بشؤون المرأة ومكتب لحماية الطفل والأسرة موضحاً بأن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتدريب العناصر الأمنية من خلال التدريب التخصصي وبإشراف الإدارة العامة للتدريب للرفع من كفاءة منتسبي الوزارة في العمل الأمني.

وأضاف باشاغا خلال لقاء تشاوري مع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب والضباط بوزارة الداخلية وعدد من نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين أنه سيتم تأمين شحنات الوقود المتجهة للجنوب الليبي من قبل مديريات الأمن شريطة أن يتم التفريغ بالمحطات مباشرة وليس بالمستودعات لضمان وصوله للمواطن.

وأكد باشاغا خلال اللقاء على مبدأ المصالحة بين جميع أبناء الوطن الواحد وتكاتف الجهود من أجل العمل على توحيد الدولة ومؤسساتها.

وأوضح باشاغا أنه لابد من تطوير المناهج التعليمية بكلية ضباط الشرطة لمواكبة التطور الأمني الحاصل بالعالم مشيراً إلى إنه سيتم خلال المدة القادمة تفعيل الثانويات التدريبية للشرطة وثانوية الشرطة النسائية.

هذا وتخلل اللقاء عرض للإنجازات التي قامت بها الأجهزة الأمنية والإدارات والمكاتب التابعة للوزارة وفتح باب النقاش للحاضرين لتبادل الآراء والاستماع للمشاكل التي تواجه منتسبي الوزارة ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع الأمنية والمشاكل التي تواجه رجال الشرطة والأمن في تأدية مهامهم وايجاد الحلول لها كما تناول اللقاء الإنجازات التي قامت بها وزارة الداخلية.