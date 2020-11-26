«باشاغا»: لازلنا نكافح «الفساد» ووزارتنا مهتمة بـ«حقوق الإنسان»

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن إن وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عقد اليوم الخميس، لقاء تشاوري بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والضباط, وعدد من نشطاء المجتمع المدني وإعلاميين وصحافيين، على حد تعبيرها.

زعم باشاغا، خلال اللقاء التشاوري، قائلا:” لا زلنا نكافح الفساد الذي طال كافة المؤسسات ومنها الداخلية، وستكون هناك حملات اعتقال كبيرة للفاسدين الفترة المقبلة”.

وتابع:” لا بد أن يساندنا الرأي العام في مكافحة الفساد، لإرجاع الأموال التي حُولت للخارج من قبل السارقين، على حد قوله.

وادعى وزير الداخلية فتحي باشاغا، خلال هذا اللقاء، أنه حريص على مبدأ المصالحة بين جميع أبناء الوطن الواحد, وتكاثف الجهود من أجل العمل على توحيد الدولة والمؤسسات لكي نحمي هويتنا وثقافتنا.

وقال “باشاغا” إنه يثمن الجهود التي يبذلها رجاله لضبط الأمن في طرابلس أثناء العدوان عليها، زاعما أن الوزارة مهتمة بحقوق الإنسان وأنشأت مكتبا خاصا بحقوق الإنسان ومكتبا خاصا بشؤون المرأة ومكتبا لحماية الطفل والأسرة، على حد تعبيره.

ولفت “باشاغا” إلى أن الوزارة تعمل على إحياء مشروع تركيب معامل متطورة لتحديد البصمة لضبط الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة, وتركيب منظومة متطورة للتعرف على الوجوه البيارومترية لتطوير مستوي العمل الأمني، على تعبيره.

وادعى أنه سيتم تأمين شحنات الوقود المتجهة للجنوب الليبي من قبل مديريات الأمن شريطة أن يتم التفريغ بالمحطات مباشرة وليس بالمستودعات لضمان وصوله للمواطن.