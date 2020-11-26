قطع التغذية عن محطة ليبيانا بالجفارة جراء سرقة أسلاك كهربائية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك بعدد من دوائر التوزيع بينها ما أدى إلى فصل التغذية عن عدد من المحطات الأرضية بمنطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس وكذلك منطقة الناصرية بالجفارة مما تسبب في قطع التغذية عن محطة ليبيانا.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك مسافة (1200) متر تفريعة محطة ليبيانا على خط بئر الحاج 30 الجمال بمنطقة الناصرية بالجفارة مما تسبب في قطع التغذية على محطة ليبيانا .

ولفتت الشركة إلى سرقة أسلاك مسافة (750) متر ضغط عالي على خط اتجاه عامر قمام من محطة 30/11 ك.ف البيابصة بدائرة توزيع السواني نتج عنه فصل التغذية الكهربائية عن خمس محطات أرضية و30 محول هوائي.

وأشارت الشركة إلى سرقة أسلاك خط المستوصف ضغط عالي من محطة الحشان (1) مسافة (750) متر بدائرة توزيع السواني ما أدى إلى فصل عدد (2) محطات أرضية 30/11 ك.ف و(35) محول هوائي، وكذلك سرقة أسلاك خط ضغط عالي زويليمة الأصفاح مسافة (450) متر بدائرة توزيع السواني مما تسبب في فصل التيار الكهربائي عن محولين هوائيين، وسرقة