في نداء عاجل.. الجراري يدعو قبائل سبها للتسامح وحقن دمائهم

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بليبيا، الشيخ أكرم الجراري، اليوم الخميس، أن المنظمة تتابع بألمً شديد ما آلت إليه الأوضاع في مدينة سبها بين أبناء قبيلة واحدة وبيت واحد وأسرة واحدة متجاورة ومتصاهره من اقتتال أدى إلى سفك الدماء.

ودعا الجراري، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″، شيوخ قبائل الجطالاوه والدواقل بيت الومله للتسامح عن الثأر لجراحهم ورفع ثوابهم وحقن دمائهم وجمع صفوفهم مرة أخرى.

كما دعا الجراري، أهل الإصلاح في جميع ربوع ليبيا لنزع فتيل الفتنة بين هاتين الأسرتين بعدما ذاقتا مرار القتال بينهم وترويع النساء والأطفال، مناشدا بعدم تركهم فهم بحاجة لمن يقول كلمة خير أو يساهم في رأب الصدع ومحاولة إيجاد حل يرضي الأسرتين فقد بلغ السيل الزبى وسالت الدماء بينهم.

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