وزير الداخلية ينشئ مكتبا لاستقبال شكاوى المرأة في بنغازي

أقر وزير الداخلية بالحكومة الليبية، إبراهيم بوشناف، إنشاء مكتب لاستقبال شكاوى المرأة تكون تبعيته للوزير مباشرة.

وحسب القرار فإن المكتب الذي يختص بمتابعة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة المقدمة إلى مراكز الشرطة سيكون مقره الرئيسي في بنغازي، وسيعمل على ضمان اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشكاوى، وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة.

كما يتلقى المكتب الشكاوى ضد البطء في إجراءات مراكز الشرطة، والتعرض للمشتكيات أثناء تقديم شكواهن، إضافة إلى متابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وانتهاك حقوق الطفل.

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