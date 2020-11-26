ليبيا الان

صيانة “رأس” البئر الواصل بين حقليْ “الحطيبة والاستقلال”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة “سرت للنفط والغاز”، إنهاء الفرق الفنية التابعة لقسم الهندسة النفطية بإدارة الحفر والهندسة النفطية، لتغيير صمام الأمان العلوي لرأس البئر، الواصل بين حقليْ “الحطيبة والاستقلال”.

وأفادت الشركة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، أن رأس البئـر كان في وضعية الإغلاق، بعدما تم الإبلاغ عن حالة كسر به، مشيرةً إلى أن هذه العملية نُفذت بالتعاون مع مراقبي حقليْ الحطيبـة والاستقلال، وبإدارة الإنتاج ومراقبة حقول الغاز بإدارة صيانة الحقول، وكذلك شركة “المنصوري للخدمات النفطية”.

وكانت شركة “سرت للنفط والغاز” قد بحثت في وقت سابق مع شركة “شلمبرجير للخدمات النفطية”، العديد من النقاط المتعلقة بالمشروعات الحالية لزيادة القدرة الإنتاجية؛ والمتمثلة في مشروع المضخّات الغاطسة، ومشروع التكسير الهيدروليكي، التي نتجت عنها زيادة كبيرة في الإنتاج.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك