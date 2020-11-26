صيانة “رأس” البئر الواصل بين حقليْ “الحطيبة والاستقلال”

أعلنت شركة “سرت للنفط والغاز”، إنهاء الفرق الفنية التابعة لقسم الهندسة النفطية بإدارة الحفر والهندسة النفطية، لتغيير صمام الأمان العلوي لرأس البئر، الواصل بين حقليْ “الحطيبة والاستقلال”.

وأفادت الشركة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، أن رأس البئـر كان في وضعية الإغلاق، بعدما تم الإبلاغ عن حالة كسر به، مشيرةً إلى أن هذه العملية نُفذت بالتعاون مع مراقبي حقليْ الحطيبـة والاستقلال، وبإدارة الإنتاج ومراقبة حقول الغاز بإدارة صيانة الحقول، وكذلك شركة “المنصوري للخدمات النفطية”.

وكانت شركة “سرت للنفط والغاز” قد بحثت في وقت سابق مع شركة “شلمبرجير للخدمات النفطية”، العديد من النقاط المتعلقة بالمشروعات الحالية لزيادة القدرة الإنتاجية؛ والمتمثلة في مشروع المضخّات الغاطسة، ومشروع التكسير الهيدروليكي، التي نتجت عنها زيادة كبيرة في الإنتاج.

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