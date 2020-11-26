السفارة الفرنسية لدى ليبيا: أي عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على مؤسسة النفط قد يخضع لعقوبات أممية

أصدرت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الخميس، بيانا رسميا، أعربت فيه -عن دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط في مهمتها لخدمة جميع الليبيين .

وأكدت السفارة، على التزامها الراسخ بوحدة وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط، مبينة أنه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2213 لسنة 2015، فإن أي عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط، سواء كان مصدره جماعة مسلحة أو قوة سياسية أو مؤسسة أخرى، فهو يمس بالصالح العام، مؤكدة أنه قد يخضع لعقوبات.

ورحبت السفارة الفرنسية بجهود المؤسسة الوطنية للنفط، كأول مؤسسة ليبية تنشر علنا عائدات بيع النفط، في سبيل تحقيق إدارة شفافة وفعالة للقطاع النفطي، مشيدة برئيسها مصطفى صنع الله الذي يقود مهمتها بشجاعة في خدمة جميع الليبيين.

ودعت الأطراف الليبية إلى سرعة الاتفاق على آلية شفافة لإدارة عائدات النفط، مشددة على ضرورة ضمان سلامة منشآت وموظفي المؤسسة الوطنية .

وفي ختام البيان رحبت بالإصلاحات الجارية الخاصة بحرس المنشآت النفطية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

ويأتي بيان السفارة الفرنسية لدي ليبيا، بعد قيام مجموعة مسلحة بمحاولة اقتحام مبنى المؤسسة في طرابلس، وقال المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت النفطية، أصيل البشير، إن ما حدث بالمؤسسة الوطنية للنفط هو مجرد إشكالية ونقاشات حدثت بين الشركات.

كما نفى المسؤول بحرس المنشآت، الأخبار المتداولة حول اقتحام الحرس مبنى المؤسسة الوطنية للنفط، مع استنكارهم ما تم تداوله حيال ذلك.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من المصرف المركزي، في وقت سابق، تصحيح بيان صادر عنه وصفته بالكيدي، وتوعدت بأنها ستلجأ “إلى سلطة الادعاء العام” إذا لم يتحقق ذلك.

واستنكر ت “ما ورد من مغالطات وتضليل في بيان المصرف المركزي الصادر بشأن الإيراد والإنفاق من بداية العام حتى مطلع أكتوبر.

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