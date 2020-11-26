بوريل: مستعدون لبذل مزيد من الجهود لنزع فتيل الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2020

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على استعداد الاتحاد بذل المزيد من الجهد للمساهمة في جهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والأمنية والسياسية، مستنداً إلى ما سماه الفرصة التاريخية التي توفرها الاتفاقيات الأخيرة بين الأطراف الليبية خاصة لجهة وقف اطلاق النار.

وناشد بوريل عبر رسالة فيديو مسجلة موجهة إلى منتدى حوارات المتوسط الايطالي، جميع الأطراف العمل والمساعدة من أجل وقف عمليات تغذية الصراع في ليبيا والذي يساهم في زيادة التأزم في منطقة المتوسط، وقال: “نتقاسم جميعاً نفس الهدف وهو جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة” بحسب وكالة آكي.

وأعاد بوريل التأكيد على القيمة المضافة التي قدمتها عملية ايريني الهادفة لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا مشيرا إلى المساهمات التي قدمتها هذه العملية للمساعدة على تأمين حل مستدام للنزاع في ليبيا في اطار عملية برلين بقيادة الأمم المتحدة.