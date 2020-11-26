باشاغا يطرح جملة من المشاريع المستقبلية للداخلية

بحث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الخميس عددا من المواضيع الأمنية والمشاكل التي تواجه رجال الشرطة والأمن في تأدية مهامهم للوقوف على سبل حلها، كما تناول اللقاء الإنجازات التي قامت بها وزارة الداخلية خلال المدة الماضية.

وأشار باشاغا إلى ضرورة تطوير المناهج التعليمية بكلية ضباط الشرطة لمواكبة التطور الأمني الحاصل بالعالم، مؤكداً أن وزارته تسعى إلى تفعيل الثانويات التدريبية للشرطة وثانوية الشرطة النسائية خلال المدة القادمة.

وأكد باشاغا أن وزارته مهتمة بحقوق الإنسان وأنها قامت بإنشاء مكتب خاص بحقوق الإنسان ومكتب خاص بشؤون المرأة ومكتب لحماية الطفل والأسرة، مشيراً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتدريب العناصر الأمنية من خلال التدريب التخصصي وبإشراف الإدارة العامة للتدريب للرفع من كفاءة منتسبي الوزارة في العمل الأمني.

وقال الوزير إنهم يعملون على إحياء مشروع تركيب معامل متطورة لتحديد البصمة لضبط الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتركيب منظومة متطورة للتعرف على الوجوه البيارومترية لتطوير مستوى العمل الأمني بالوزارة.

وحول الأوضاع في الجنوب أوضح وزير الداخلية المفوض أنه سيتم تأمين شحنات الوقود المتجهة للجنوب الليبي من قبل مديريات الأمن شريطة أن يتم التفريغ بالمحطات مباشرة وليس بالمستودعات لضمان وصوله للمواطن.

وشدد باشاغا خلال اللقاء على مبدأ المصالحة بين جميع أبناء الوطن، وضرورة تكاثف الجهود للعمل على توحيد الدولة ومؤسساتها لحماية الثقافة والهوية الليبية، مثمناً كافة الجهود التي يبذلها رجال الشرطة وذلك نظير دورهم الكبير لضبط الأمن في طرابلس أثناء العدوان عليها.

وحضر الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بوزارة الداخلية مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والضباط بوزارة الداخلية، وعدد من نشطاء المجتمع المدني وإعلاميين وصحافيين.

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