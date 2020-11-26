فرنسا تلوح بعقوبات ضد من يهدد المؤسسة الوطنية للنفط الليبية

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لوّحت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الخميس، بفرض عقوبات على كل من يساهم في استهداف أو تهديد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وقال السفارة، في بيان، إنها تؤكد من جديد التزامها الراسخ بوحدة وسلامة واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط، وتذكّر أنه بموجب قرار مجلس الأمن 2213 (2015)، أي عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط، سواء كان مصدره جماعة مسلحة أو قوة سياسية أو مؤسسة أخرى، هو مس بالصالح العام الليبي، والذي قد يخضع لعقوبات”.

وأضافت، إنها “ترحب بجهود المؤسسة الوطنية للنفط، أول مؤسسة ليبية تنشر علنا عائدات بيع النفط، في سبيل تحقيق إدارة شفافة وفعالة للقطاع النفطي، كما تشيد برئيسها مصطفى صنع الله الذي يقود مهمتها بشجاعة في خدمة جميع الليبيين”.

وقالت، إنها “تدعو الأطراف الليبية إلى الاتفاق بسرعة على آلية إدارة شفافة لعائدات النفط”.

وطالبت السفارة، بضرورة “ضمان سلامة منشآت وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأشادت، “بكفاءة قوات الأمن الليبية في التعامل مع محاولة التوغل في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في 23 نوفمبر، كما ترحب بالإصلاحات الجارية لحرس المنشآت النفطية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5”.