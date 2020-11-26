مفوضية الانتخابات تنظم ورشة عمل حول العنف الانتخابي وتأثيره على المرأة 

نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورشة عمل حول العنف الانتخابي وتأثيره على مشاركة المرأة في الانتخابات.

وناقشت الورشة عدة محاور حول تأثير العنف على مشاركة المرأة في العملية الانتخابية والقوانين الداعمة لمجابهة العنف، حيث أوضحت مسؤولة وحدة دعم المرأة، إيناس الحاجي، أن الورشة تأتي ضمن خطة وحدة دعم المرأة خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرة إلى ورش مماثلة سيتم تنظيمها في مكاتب الإدارة الانتخابية ببلديتي بنغازي وسبها خلال الفترة القادمة.

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