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وزارة الداخلية تستحدث مكتباً جديدا لـ”حماية المرأة”

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف قرارا يقضي بإنشاء مكتب شكاوى المرأة على أن تكون تبعيته المباشرة للوزير.

ونص القرار على أن يكون المقر الرئيس في بنغازي على أن يتم تكليف مندوبات في كل مديريات الأمن بناء على عرض من مديره على أن يصدر القرار من الوزير.

ومنح القرار مكتب شكاوى المرأة مهام متابعة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق المرأة أو المساس بحرياتها عبر الشكاوى الواردة لمراكز الشرطة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة الأوراق للنيابة العامة المختصة، إضافة إلى تلقي الشكاوى الناجمة عن بطء الإجراءات المتخذة من قبل مراكز الشرطة أو تعرض المشتكيات لأي شكل من أشكال الظلم أو الاضطهاد من قبل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى نشر ثقافة حماية المرأة وإعداد البرامج الكفيلة بذلك بالتعاون مع مكتب الإعلام الأمني

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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