صندوق الأمم المتحدة بليبيا يبدأ حملة لمناهضة العنف لمدة 16 يوما

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، اليوم الخميس، أنه سيبدأ حملة لمناهضة العنف ضد المرأة القائم على أساس اجتماعي لمدة 16 يوما تحت شعار “كلنا لينا دور”، تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة .

وأوضح الصندوق في بيان له أن الحملة تأتي بالتعاون مع وزارة الشؤون الأجتماعية والشركاء المحليين والدوليين بتسليط الضوء على هذه القضية مع التركيز بشكل خاص على تغييرات جائحة كورونا للفئات الأكثر ضعفاً في ليبيا، مشيرا إلى أن الحملة تهدف التصدي للتحديات المتزايدة لظروف المعيشة وفقدان الدخل وعدم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة التي تؤثر على الفئات الضعيفة بما في ذلك المهاجرين والنازحين.

وأضاف الصندوق أنه سيقوم وشركاؤه بتنظيم أنشطة ستشمل مجموعة من الرسائل عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، و مسابقة اتصال مرئي، و إنتاج مواد إعلامية مختلفة بالإضافة إلى بث رسائل إذاعية وفعاليات مفتوحة على مستوى أماكن ومساحات النساء والفتيات اللأمنة بغرض رفع وزيادة الوعي بموضوع مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

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