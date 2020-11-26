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هبوط طائرتين شحن تركيتين في قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية”

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشف موقع فلات رادار المتخصص فى حركة الملاحة الجوية، اليوم الخميس، عن هبوط طائرتين شحن عسكريتين من طراز أيرباص، A400M ورمزهم 220 و 221 يتابعان سلاح الجو التركي في قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية” قادمتين من قاعدة قيصري في مدينة قونيا التركية.

وأوضح الموقع ، أنه بينما هبطت طائرتين الشحن في ليبيا وصلت أيضا طائرة شحن عسكرية تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة إلى مطار اسطنبول، لافتا إلى أن الطائرة اليوشن II-76 غادرت العاصمة التركية عقب مكوثها أقل من ساعتين.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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