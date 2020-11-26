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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

26 November, 2020

أصدر ديوان المجلس البلدي قمينس قراراً بأعفاء الشركة المكلفة بأعمال توصيل خط مياه الشرب لمنطقة الرقطة غرب بنغازي.

وسيكلف المجلس البلدي ببلدية قمينس شركة أخرى لأستكمال المشروع وذلك بعد مناشدات من أهالي المنطقة بوضع حل لتوقف أعمال المشروع، حيث أن معظم أحياء المنطقة تعاني من انقطاع مياه الشرب.

يذكر أن مشروع توصيل مياه الشرب إلى المنطقة بدء منذ حوالي أربعة اعوام وان منطقة الرقطة كانت تعاني من عدم وجود خط مياه شرب حيث أن أهالي المنطقة يعتمدون منذ سنوات على مياه الآبار الجوفية.