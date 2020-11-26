اجتماع لمناقشة الوضع الأمني وتفعيل جهاز الهجرة في “غدامس”

أقيم في مدينة “غدامس”، اجتماع أمني ضمّ مسؤولين من وزارتيْ الداخلية والدفاع؛ من أجل تدارس الحالة الأمنية وتفعيل جهاز الهجرة غير القانونية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار وزير الداخلية المفوّض بحكومة “الوفاق” فتحي باشاغا، رقم 829 لسنة 2020 بشأن تشكيل غرفة أمنية مشتركة لمكافحة الهجرة ومتابعة انطلاق عمل الدوريات الصحراوية لتأمين المنطقة الغربية.

وخُصّص الاجتماع لمناقشة الصعوبات و العراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية بالقاطع الحدودي الغربي و تفعيل المنفذ الحدودي “غدامس/ الدبداب” الرابط بين ليبيا و الجزائر.

وفي نهاية الاجتماع؛ اتفق الحاضرون على تشكيل فريق عمل لتبادل المعلومات الأمنية، والعمل على تذليل الصعوبات وحلّ اختناقات عمل منفذ “غدامس” بالشكل الأمثل .

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