تسليم جثتين لذويهما بعد انتشالهما من المقابر الجماعية بترهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2020

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق تسليم رفات جثتين عثر عليهما في المقابر الجماعية بترهونة لذويهما بعد التعرف عليهما.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل أنه بإشراف مكتب النائب العام، قامت اللجنة المكلفة بقرار صادر من وزير العدل للبحث والكشف عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، بتسليم جثثين اثنتين عثر عليهما في المقابر الجماعية بمشروع الربط بالمدينة.

وأوضحت وزارة العدل أن الجثتين تعودان للمواطنين سعيد مصباح فرج، وأحمد سالم امعيقل حيث تم تسليمهما لذويها بمقر الطب الشرعي بطرابلس، بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بالمقابر الجماعية ومدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل ومدير التحري والتحقيقات الجنائية ومسؤول استيفاء البيانات الشخصية بمصلحة السجل المدني بوزارة الداخلية، وذلك بعد استكمال إجراءات التعرف الثانوية من قبل فريق اللجنة المختصة من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثة وأخذ العينات اللازمة.