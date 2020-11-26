مشروع “سحابة” شركة “المدار”

أطلقت شركة “المدار”، أمس الأربعاء، مشروع “سحابة المدار”؛ في خطوة نحو التحول الرقمي.

ويهدف المشروع إلى تقديم حلول رقمية متطورة من خلال بيئة سحابية محلية قابلة للتوسعة بأقل التكاليف تتميز بأعلى معايير الأمان، وتدار من قبل مختصين محليين، بدعم من شركات عالمية في مجال البنية التحتية الافتراضية.

ويتكوّن مشروع “سحابة المدار” من مرحلتيْن؛ تشملان البنية التحتية للسحابة العامة، ومنظومات الربط على الشبكة الواسعة، وهو معد سلفًا للقطاعيْن العام والخاص.

ودشن العمل الفعلي للخدمة، خلال فعاليات حفل احتضنه فندق “كورونثيا” بطرابلس، فيما كشفت “المدار” أن اول زبائن خدمة “سحابة المدار” هي شركة “مسارات” للخدمات التقنية، المعروفة بخدماتها لأكثر من مصرف في ليبيا، بحسب ما قاله مدير عام الشركة، خلال كلمته الافتتاحية.

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