مسؤول الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إيريني تساعد على تأمين حل مستدام للنزاع في ليبيا

أعاد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التأكيد على القيمة المضافة التي قدمتها عملية إيريني الهادفة لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا.

وأشار المسؤول الأوروبي، عبر رسالة فيديو مسجلة موجهة إلى منتدى حوارات المتوسط الإيطالي، إلى المساهمات التي قدمتها هذه العملية للمساعدة على تأمين حل مستدام للنزاع في ليبيا في إطار عملية برلين بقيادة الأمم المتحدة.

وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد للمساهمة في جهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والأمنية والسياسية، مستنداً إلى ما سماه الفرصة التاريخية التي توفرها الاتفاقيات الأخيرة بين الأطراف الليبية خاصة لجهة وقف إطلاق النار.

وناشد جميع الأطراف العمل والمساعدة من أجل وقف عمليات تغذية الصراع في هذا البلد، والذي يساهم في زيادة التأزم في منطقة المتوسط، وقال: “نتقاسم جميعاً نفس الهدف وهو جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة”.