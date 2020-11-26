وزارة العمل تجهّز الدفعة “187” من تسويات الازدواج الوظيفي

بحثت لجنة تسوية أوضاع الازدواج الوظيفي، التابعة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة “الوفاق”، خلال اجتماعها الدوري، 450 نموذج ازدواج وظيفي، ضمن الدفعة “187”.

وتضمن الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس اللجنة ومدير مركز المعلومات والتوثيق؛ بحث ومناقشة اختصاصات اللجنة المتمثلة في تسوية الازدواجات الوظيفية.

وفي وقت سابق؛ قامت لجنة تسوية الازدواج الوظيفي بمركز المعلومات والتوثيق، بدراسة مستندات حالة الازدواج الوظيفي ضمن الدفعة “186”، في الوقت الذي أكد فيه رئيس اللجنة والمدير العام للمركز، في بيان نُشر عبر المنصة الرسمية لوزارة العمل، مسعود القذافي، أن مهام اللجنة واختصاصاتها متمثلة في تسوية من لديهم ازدواج وظيفي أو شطب جهة واحدة فقط وليست لجنة إفراجات.

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