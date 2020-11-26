دندياس: تركيا لديها طموحا تاريخيا تسعى لتحقيقه بالطريقة الخاطئة

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الخميس، ان تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا وجنوب القوقاز.

وأوضح دندياس، في تصريح صحفي، أن تركيا هي عامل عدم الاستقرار في المنطقة، وتحاول فرض إرادتها على جيرانها، مضيفا أن المنطقة تتحدى دولة عثمانية جديدة .

وأشار إلى أن تركيا تحاول التدخل في شؤون مصر الداخلية، وتعتقد أن لديها الحق بأن تكون قوة عظمى، مؤكدا أن بلاده لن تختار الخيار العسكري بإرادتها، ولكن إذا فرض الأمر عليها يجب أن تدافع عن نفسها .

وقال إن أنقرة تخلق المشاكل أينما حلت، وإن لديها طموحا تاريخيا تسعى لتحقيقه بالطريقة الخاطئة، مطالبا الاتحاد الأوروبي أن يبعث برسالة واضحة لتركيا بأن تصرفاتها غير مقبولة ومرفوضة.

وأوضح أن تركيا تبتز أوروبا بقضية اللاجئين وتدفع بهم إلى الحدود عمدا، مشيرا إلى أن وساطة ألمانيا بين اليونان وتركيا غير ناجحة حتى الآن.

إلى ذلك، صوت النواب الأوروبيون، اليوم الخميس، على مشروع قرار إدانة تركيا. ويدعو هذا المشروع الذي صوت عليه النواب اليوم، القمة الأوروبية، التي ستعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلا عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، ومؤخراً ألمانيا أيضاً، وفرنسا.

يشار إلى أن التوتر تفاقم في الأشهر الماضية بسبب خلافات حول تقاسم حقول الغاز الضخمة في شرق المتوسط، حيث تتهم اليونان تركيا بالاستكشاف في مياهها الإقليمية. وكثفت سفن الاستكشاف التركية نشاطاتها في الأشهر الماضية متحدية تحذيرات الاتحاد الأوروبي الذي يتهم أنقرة بالقيام بأنشطة غير مشروعة.

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