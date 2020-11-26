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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

26 November, 2020

اقام الفرع البلدي زلة ببلدية الجفرة احتفالية تأبين للطبيبة بمستشفى زلة القروي شادية مفتاح الازرق التي وافتها المنية وهي تؤدي واجبها الانساني في مكافحة جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد مؤخرا مركز العزل بمستشفى ودان .



وقال مقربون من الطبيبة شادية الازرق بانها كانت تزور المصابين في بيوتهم وتقدم لهم المساعدة العلاجية وحثهم على البقاء في الحجر المنزلي وعدم الاختلاط بالاخرين سواء داخل الاسرة او الشارع العام لتفادي انتشار كورونا داخل زلة .



حضر الاحتفالية التي شهدها مسرح مدرسة زلة الثانوية رئيس واعضاء الفرع البلدى والحكماء واللجنة الاستشارية الطبية والعزل وفريق التقصى وعددا من زملاؤها الاطباء وافراد اسرتها وجمعا من اهالي زلة .



ومُنحت لاسرة الطبيبة شادية الازرق دروع وشهادات التقدير مقدمة من وزارة الصحة والفرع البلدى ومنظمة باب الشمس للأعمال الانسانية ، تقديرا لدورها في مجابهة كورونا والتضحيات التي قدمتها طيلة عملها في المجال الصحي