بعثة الاتحاد الأوروبي: دعم تسع بلديات لإنشاء أنظمة إدارة للنفايات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2020

أعلن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تقديم دعم لـ 9 بلديات ليبية للمساعدة على إنشاء أنظمة إدارة أفضل للنفايات.

وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الاتحاد والحكومة الألمانية قدمتا دعم لإنشاء أنظمة إدارة أفضل للنفايات في تسع بلديات ليبية هي غدامس، نالوت، جادو، الزنتان، جنزور، حي الاندلس، ابو سليم، ادري الشاطئ والبوانيس.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي أن الدعم تمثل في 27 شاحنة لجمع النفايات، ثلاث رافعات، الاف صناديق جمع النفايات المنزلية وحاويات النفايات والمئات من حواجز تنظيف الشوارع.