قوة العمليات الخاصة تبحث استحداث مكتب في بني وليد

ناقش رئيس المنطقة الوسطى بقوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مقدم حسين أبوغالية، مع مدير مديرية أمن بني وليد، العميد عبدالسلام باقول ومساعده للشؤون العامة، العميد الصديق الجمل، افتتاح مكتب للقوة بمدينة بني وليد.

وقال رئيس المنطقة الوسطى بقوة العمليات الخاصة، المقدم حسين أبوغالية، إن استراتيجية عمل القوة تدعم الجانب الأمني في كافة المدن الليبية، مؤكدا أن القوة ستقوم بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى ببسط الأمن.

وأشارت قوة العمليات الخاصة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن مدن المنطقة الوسطى التي جرى استحداث مكاتب للقوة بها هي مصراتة وزليتن، منوهة إلى أنه في الأيام القليلة القادمة سيفتح مكاتب للقوة في كل من بني وليد وترهونة.

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