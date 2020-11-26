تطعيم ضد الأنفلونزا في مؤسسة الإصلاح والتأهيل ببنغازي

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نفّذ فريق تطعيم الأنفلونزا الموسمية المتحرك التابع لمكتب الرعاية الصحية الأولية بالخدمات الصحية بنغازي، اليوم الخميس، حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل ببنغازي.

وطعّم الفريق، النزلاء والعاملين والضباط وضباط الصف من الفئات المستهدفة بالتطعيم الواقي من الأنفلونزا الموسمية بمؤسسة الإصلاح والتأهيل ببنغازي.

وأتى ذلك، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بجهاز الشرطة القضائية.

ولفت، مكتب الرعاية الصحية الأولية بالخدمات الصحية بنغازي، إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الإدارة لشرائح المجتمع كافة من خلال مكاتبها المختصة وكوادرها الصحية، ولضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع دون استثناء.