جبريل أوحيدة: جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب في غدامس الأسبوع المقبل

كشف عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة عن اتفاق أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طنجة المغربية على عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني في مدينة غدامس، مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد أوحيدة في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن النواب المجتمعين في طنجة اتفقوا على التئام البرلمان الليبي وطي صفحة الماضي وتوحيد جهود المجلس لاستكمال استحقاقاته، موضحاً أنه تم الاتفاق على عقد جلسات رسمية استثنائية في غدامس مع التأكيد على أن المقر الدستوري للبرلمان مدينة بنغازي.

ولفت النائب جبريل أوحيدة المشارك في اجتماعات طنجة إلى أن الاجتماعات التي تجري في المملكة المغربية هي استشارية بدون رئاسة المجلس، معربا عن أمله في أن تكون رئاسة البرلمان وكافة أعضائها حاضرين.