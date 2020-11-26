الدفاع التركية تعلن استمرار تدريب عناصر الجيش الليبي

أعلنت وزارة الدفاع التركية استمرارها في تدريب القوات المسلحة الليبية في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين البلدين.

وأضافت الوزارة في تغريدة نشرتها أنها تهدف من خلال الدعم التدريبي المقدم للقوات المسلحة الليبية، تهدف إلى الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية.

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وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث ونظيره الليبي صلاح الدين النمروش، تطورات الأوضاع في ليبيا.، جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين، في إسطنبول، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

ونقل البيان عن أكار قوله إن تركيا تتابع عن كثب مفاوضات الحل السياسي في ليبيا.. وأكد على أن تركيا تسعى للمساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها السياسية والجغرافية.

كما جدد أكار التأكيد على “استمرار الجيش التركي في تقديم خدمات التدريب والدعم والاستشارة للأشقاء الليبيين”.