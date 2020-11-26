بوريل: “إيريني” عملت على تأمين حل مستدام للنزاع في ليبيا

جدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التأكيد على القيمة المضافة التي قدمتها عملية “إيريني” الهادفة لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، مشيراً إلى المساهمات التي قدمتها هذه العملية للمساعدة على تأمين حل مستدام للنزاع في ليبيا في إطار عملية برلين بقيادة الأمم المتحدة.

وأكد بوريل، على استعداد الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهد للمساهمة في جهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والأمنية والسياسية، من خلال ما اعتبرها الفرصة التاريخية التي توفرها الاتفاقيات الأخيرة بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

ودعا بوريل، جميع الأطراف إلى العمل والمساعدة من أجل وقف عمليات تغذية الصراع في ليبيا والذي يساهم في زيادة التأزم في منطقة المتوسط، معتبراً أن الجميع يتقاسمون نفس الهدف وهو جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة.

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