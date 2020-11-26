بعيو: العالم يقدم لنا الموت والدمار وعلى الليبيين الاستفاقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2020

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو أن العالم يقدم لليبيا الموت والخراب والدمار ولا يهمه مصلحة شعبها داعيا الليبيين إلى الاستفاقة والخروج من هذه المتهة.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “لا أحد في هذا العالم المتدافع إلينا، والمتداعي علينا، يقدم لنا أي خير، لا علم ولا معرفة ولا صحة ولا ثقافة ولا بيئة ولا تقدم، ولا وعود حتى مجرد وعود ببقية حاضرٍ أوشِبه مستقبل أو شُبهة أمل”.

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وأضاف بعيو “جميعهم لا أستثني أحداً يقدمون إلى لــيبيــا وشعبها الموت والخراب والدمار والحروب والفتن والتحريض والأسلحة والمرتزقة والعملاء وكل تقدماتهم المدمرة وهداياهم القاتلة ندفع ثمنها نحن الليبيين دماءً وأرواحاً وأجساداً وأموالاً ومقدرات وثروات، حتى تم تحريفنا عقولاً وأذهان وتجريفنا وجوداً وكيان، وتعريفنا دولةً ذليلةً وشعباً مُهان”.

وأردف بعيو “لا أحد سوانا سيبكي لنا أو يبكي علينا، فمتى نغادر متاهة الغي إلى آفاق الوعي ونستفيق، متى ندرك أن سِعة الحرام ضِيق، وأن أنوار المطامع نيران حريق، وأن المسارب المتعرجات في مستنقعات الدناءات ليست طريق”.

وختم بعيو بالقول “ليس لنا إلاّ بعضنا، ولن يتداعى إلى كل عضو يشتكي في جسدنا الواحد هذا بالسهر والـحُـمّى سوى كل هذا الجسد الليبي المتداعي قهراً وألما”.