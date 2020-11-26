وزير التعليم بالحكومة الليبية يزور جامعة عمر المختار

أجرى وزير التعليم، فوزي بومريز، زيارة أمس إلى جامعة عمر المختار، التقى خلالها رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعة، وذلك بمقر الإدارة العامة للجامعة بمدينة البيضاء.

اللقاء تناول عرضا من أعضاء المجلس الأعلى للجامعة لعدد من العراقيل التي تواجه سير العملية التعليمية بالجامعة، كما عرض رئيس الجامعة الأهداف العامة للخطط التطويرية المستقبلية للجامعة.

من جهته قال بومريز إن الوزارة ستسعى جاهدة لحل كافة المختنقات التي تواجه سير العملية التعليمية بجامعة عمر المختار.

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