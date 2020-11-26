مباحثات ليبية هولندية بشأن عمل فريق “حقوق الإنسان”

من المقرر أن يُعقد الأسبوع القادم اجتماع بين وزارة العدل في حكومة الوفاق، الفريق المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثق عن مسار برلين والذي تترأسه هولندا وسويسرا.

وشكّل الإعداد للاجتماع محور نقاش جمع مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل، ونائبة سفير المملكة الهولندية بليبيا، قابرييلا، الخميس، بحضور مستشار الوزارة لحقوق الإنسان.

ووفق بيان لوزارة العدل في حكومة الوفاق، فإن الاجتماع سيتركز على “مسار العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان”.

ولفت البيان إلى أن اجتماع الخميس، تناول الاجتماع مناقشة التعاون الثنائي بين وزارة العدل والسفارة الهولندية وسبل استمراره وتطويره.

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