بعثة الاتحاد الأوروبي تتصدق بــ 27 شاحنة لجمع النفايات على 9 بلديات ليبية

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الخميس، عن دعمها لـ 9 بلديات ليبية للمساعدة على إنشاء أنظمة إدارة أفضل للنفايات.

وأوضحت البعثة، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية قدمتا دعماً لإنشاء أنظمة إدارة أفضل للنفايات في تسع بلديات ليبية : هي غدامس، نالوت، جادو، الزنتان، جنزور، حي الاندلس، ابو سليم، ادري الشاطئ والبوانيس.

وأعلنت البعثة، أن الدعم تمثل في 27 شاحنة لجمع النفايات، ثلاث رافعات، وآلاف الصناديق لجمع النفايات المنزلية وحاويات النفايات والمئات من حواجز تنظيف الشوارع.

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