اجتماع في القبة لمناقشة بدء العام الدراسي الجديد 

أكد أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير التعليم بالحكومة الليبية لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد، أن وزارة التعليم أحالت علاوة التدريس المقدرة بـ20 دينارا للحصة لمجلس الوزراء تمهيدا لصرفها قبل بداية العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة بثانوية الإخلاص في القبة، لمناقشة آلية تنفيذ الخطة الدراسية، والخطوات التي اتخذتها الوزارة لبداية العام الدراسي الجديد.

حيث أشار المجتمعون إلى وضع خطة لتوفير مواد التعقيم والنظافة لجميع المدارس، بحسب وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء.

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