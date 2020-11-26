سفير ألمانيا: آمل أن يؤدي الحوار السياسي لتحقيق الاتفاق في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2020

أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” عن أمله في أن يؤدي الحوار السياسي إلى تحقيق الاتفاق والوحدة والمصالحة في كافة أرجاء البلاد.

وقال أوفتشا في تسجيل مصور خلال تواجده بسوق المشير بالعاصمة طرابلس: نأمل أن يأتي الحوار السياسي في الأيام المقبلة باتفاق ووحدة ومصالحة في كافة أرجاء البلاد.

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وأعرب السفير الألماني عن سعادته بزيارة سوق المشير الذي هو نموذج لما هي ليبيا وما يمكن أن تكون عليه حيث أنه مكان للتبادل الاقتصادي وإظهار جمال ليبيا وتراثها الثقافي مشيرا إلى أنه مكان للتواصل مع العالم يستقبل العديد من الزوار من الخارج.