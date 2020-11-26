الفقيه: اتفقنا على اجتماع البرلمان بغدامس الأسبوع القادم لنمارس دورنا الذي انتخبنا من أجله

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إنه تم الإتفاق مبدئيًا على تحديد مدينة غدامس لتكون مكانًا لعقد الاجتماع القادم لأعضاء مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، ليأخذ المجلس موقعه الطبيعي ويمارس دوره الذي انتخب من أجله.

الفقيه أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الاتفاق السياسي كان واضحًا، ومنع أي تعديل للمجلسين، كما أن الظروف السابقة حالت دون ممارسة مجلس النواب و الدولة مهامهم.

وأضاف: “الجميع توصّل إلى أن الحلول الأخرى السيئة سواء قتال ومغالبة أو غيرها لا توصل ليبيا لبر الأمان؛ لذلك اجتماعات المغرب كانت إيجابية بين النواب بعد الفترة الطويلة الماضية، وأعتقد أن الأمور بخواتيمها ونحن متفاعلون جدًا”.

كما استطرد: “التعديل في اللائحة أمر ضروري كما نص ذلك في الاتفاق السياسي والمادة 16 على تعديل اللائحة، وأعتقد أنها تحتاج لتعديل، خاصة الدورة البرلمانية التي ثبت للجميع أنها أمر مهم جدًا، تركنا التفاصيل إلى غدامس وهي انعقاد جلسة بنصاب وتعديل ما يمكن تعديله يجب البدء بصفحة بيضاء جديدة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية