تسجيل 610 إصابات و 671 حالة شفاء و 15 وفاة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس تسجيل ستمئة وعشر إصابات بفيروس كورونا، بين جديدة ومخالطة، من أصل أكثر من أربعة آلاف وأربعمئة تحليل تم إجراؤها في مختبرات البلاد المختلفة، وقد جاءت طرابلس أولا في قائمة المدن من حيث عدد الإصابات، تلتها زليتن ثم مصراتة.
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قناة ليبيا
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