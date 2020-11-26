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صوان: تيار الثورة واسع لكنه بحاجة إلى جسم سياسي يفكر بطريقة مؤسساتية ويدخل في تسويات

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية محمد صوان على الأحزاب السياسية في ليبيا والدور الذي من المفترض أن تقوم به.

صوان أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع له على أن حزبه يمثل الكتلة الصلبة الوحيدة الموجودة وسط التيارات السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الحزب يحاول أن يكون العقل السياسي لما وصفه بـ”تيار الثورة”.

وأضاف: “تيار الثورة واسع ولكنه بحاجة إلى جسم سياسي يفكر بطريقة مؤسساتية ويدخل في تسويات ويقيم علاقات ويساعد في الدفاع على حقوق ومبادئ الثورة التي نتفق عليها جميعًا”.

ونوّه إلى أن حزب العدالة والبناء طيلة 10 سنوات تقريبًا كان دائمًا يسعى إلى أن يمثل رؤية ما وصفها بـ”الدولة المدينة” والمحافظة على العملية السياسية.

كما تابع: “قبل سنة ونصف التقيت مع نوري أبوسهمين في حوارية صريحة بحضور بعض الأطراف، وكان النقاش حول مطلبي بضرورة أن ندخل جميعًا في العملية السياسية ويكون الكل جزء منها، لنكثف الجهود ونضغط على الحكومة لإصلاحها ونحسن من أدائها. لقائي مع أبو سهمين بدأنا فيه مختلفين وخرجنا منه مختلفين أيضًا”.

وأردف: “نحن لا ندعو التيارات السياسية لأن تنضم إلينا، نحن نتمنى من القوى السياسية أن تنشئ أحزابًا لنفسها، لو كانت هناك 4 أحزاب قوية في ليبيا لاستطعنا أن نصل إلى تسوية واتفاق وجمعنا كل الأطراف حولنا”.

واختتم قائلًا: “تيار الثورة نراهم في ميدان الشهداء بالآلاف، ولكن العملية السياسية تحتاج إلى تحليل وتخطيط سياسي وليس عاطفة، وهذا ما نطالب به من خلال استثمار هذه القوى بشكل صحيح”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ها ها ها هو هو هو ماء ماء كفاية غباء كيف بكون الامعة الاخوانى ثائرا مع انه دمية بلا عقل يتباهى المرشد بانه يعامله كالميت فى يد مغسله وكان يقول لو رشحت ميت لفاز فى الانتخابات . واى دولة مدنية لعبيد المرشد الضال والدولة المدنية عكس دولة دينية تتبع ولاية الفقيه الذى يعتبر الدولة تحت اقدام المرشد المجرم العب غيرها ياصوان فالقناع سقط عن وجهك القبيح فهل نسيت ماقلته من قبل انك من طلبت من السراج ان تعمل الحكومة بدون نيل ثقة مجلس التواب ومن لا بحترم ارادة الشعب ممثلا فى نوابه لا يحق له الحديث عن الدولة المدنية

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  • الاخوان يتنفسون الكذب ويفضحهم ماضيهم القذر فى الغدر والخيانة والكذب ولننظر الى حكم الاخوان فى مصر والسودان كيف كان رابنا الاخوانى الحقير عمر البشير ارهابى خطير اعاد السودان للقرون الوسطى وفى مصر راينا اطماع الاخوان قالوا مشاركة لا مغالبة ثم سيطروا بالغش والخداع على السلطات واقصوا كل من شارك فى ثورة 25 يناير وراينا كذب مرشدهم قبل الانتخابات الاعادة الرئاسية فى فندق فيرمونت عندما قال ان الطرطور مرسى لم يعد اخوانيا وانه احله من البيعة ولكن بعد ان وصل مرسى للسلطة سلم المفاتيح للمرشد هو من كان يعين اامناصب العليا وكان الرئيس تحت سيطرة المرشد الا ان هب الشعب المصرى واسقط حكم المرشد للابد وفى تونس راينا احدث الفضائح لحزب النهضة والقضاة اامقربين منهم تستروا على الارهاب ومنعوا اصدار احكام ضدهم العب بعيد ياحيوان ياصوان فليس للاخوان مكان الا السجون فالاخوان اصل الشر والاجرام وسرطان لا يمكن التعايش معه

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  • ثوار اخر زمن الاخوان الخرفان لا ولاء لهم للاوطان يرحبون بالاحتلال التركى الذى يقول ان ليبيا ارث عثمانى بينما الثائر الحق يدافع عن سيادة وطنه ويرفض اى تواجد اجنبى على ارضه اما ثوار موزه واردوغان فثوار ماركة فنكوش

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