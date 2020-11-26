بمشاركة ليبيا.. اجتماع عربي يبحث مكافحة الإرهاب والفساد

شارك وزير العدل بحكومة الوفاق، محمد لملوم، الخميس، في اجتماعات الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب، والذي عقد عن بعد عبر دائرة مغلقة، بمشاركة وزراء العدل بالدول العربية.

ووفق بيان لـ”عدل الوفاق”، فقد بحث الاجتماع جدول أعمال الدورة الحالية والذي تضمن 13 بندا منها مشاريع الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتفاقية مكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين، وتوحيد التشريعات العربية، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية.

وأبدى لملوم عدة ملاحظات حول بعض مشاريع القوانين والقوانين الاسترشادية المعروضة، منها اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومسألة تجريم دفع الفدية.

واعتمد الاجتماع عدة قرارات تمثلت في إحالة ملاحظات وتوصيات الوزراء إلى اللجان الفنية لدراستها لإعادة عرضها على المجلس.

كما ناقش المجلس بند انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اعتمد الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء، كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء حيث رشحت ليبيا أحد الأساتذة الليبيين لعضوية المجلة والذي لاقى قبولا من المجلس بالإجماع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية