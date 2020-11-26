وضع حجر أساس لبناء محطة كهرباء غازية في طبرق

أخبار ليبيا24-خاص

وضع، اليوم الخميس، مدير عام الشركة العامة للكهرباء، إبراهيم الفلاح، حجر الأساس لمحطة غازية لتوليد الكهرباء في طبرق، بطاقة إنتاجية 740 ميغا وات.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، خلال عرض مرئي حول هذه المحطة الضخمة التي ستوفر الكهرباء لرقعة شاسعة بالمنطقة الشرقية.

وستنفذ المشروع، شركة “ميتكا” اليونانية، والشركة المصنعة لهذه المحطة الضخمة شركة جنرال اليكتريك الأمريكية.

وأكد الفلاح، خلال حفل وضع حجر الأساس، أن مدة التنفيذ لكامل المشروع هي 15 شهرًا، لافتًا إلى أن الوحدة الأولى للمحطة ستكون جاهزة خلال 6 أشهر من تاريخ تنفيذ المشروع.

وقال الفلاح، “اليوم استلمنا الموقع لإنشاء هذه المحطة بعد إزالة كل العوائق أمام المشروع”.

وأضاف، “بإنشاء هذه المحطة ستحل مشكلة انقطاع الكهرباء وستوفر الكثير من المال العام الذي يتم صرفه في شراء الطاقة الكهربائية من خارج ليبيا”.

وأفاد، أنه “عقد اجتماعًا مع عميد بلدية طبرق، والذي كان له دور كبير في حل مشكلة الأرض التي ستنشأ عليها المحطة”، لافتًا إلى أن شركة الكهرباء في طبرق وحكماء المدينة كان لهم كذلك دور كبير في هذا المشروع.

وحضر حفل وضع حجر الأساس، عميد البلدية فرج بوالخطابية وعضو مجلس النواب صالح هاشم، وكذلك مسؤولين بشركة الكهرباء في طبرق وعدد من الحكماء وشخصيات من منظمات المجتمع المدني.