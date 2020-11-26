بعد إعلانه التبرع بصناديق القمامة.. السفير الألماني: “سوق المشير” في طرابلس نموذج معبر عن ليبيا

زار السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا اليوم الخميس، “سوق المشير” في طرابلس، وعبر عن أمنياته بأن تتبعها زيارات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال أوفتشا في تصريحات إعلامية خلال الزيارة: “نحن في السوق القديم في طرابلس فبعدما قمنا بالعديد من الزيارات واللقاءات الشخصية نحن سعداء بوجودنا هنا وهي نموذج على ما هي عليه ليبيا وما يمكن أن تكون عليه مكانا للتبادل الاقتصادي، ومكانا لإظهار جمال ليبيا وتراثها الثقافي، ونموذجا عما يجب أن تكون عليه، ومكانا للتواصل مع العالم يستقبل العديد من الزوار من الخارج، لذا نأمل أن يأتي الحوار السياسي باتفاق ووحدة ومصالحة إلى كافة البلاد”.

وأعلن أوفتشا في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” أول من أمس الثلاثاء، عن تصدق برلين على عمداء 9 بلديات وهي «نالوت – جنزور – أبوسليم – غدامس – الزنتان – البوانيس – جادو – حي الأندلس » بـ 6000 حاوية قمامة و3 جرافات «كاشيك» مخصصة للنظافة وجمع المخلفات.

وقال في تغريدته: “يعد تحسين إدارة النفايات عنصرًا أساسيًا في التعاون لتقوية الحكم المحلي”، مردفًا “لقد تشرفت اليوم بتسليم معدات إلى عمداء تسع بلديات، والتي ستستخدم في تعزيز اللامركزية والقدرات الإدارية للبلديات”.