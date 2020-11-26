معيتيق: سأكون سعيدا بخدمة الشعب إذا اختارني لرئاسة الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2020

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق أنه “سيكون سعيدا لخدمة الشعب” كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية القادمة، إذا اختاره الليبيون.

وقال معيتيق، ردا على سؤال، خلال مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) فيما اذا كان يؤكد ترشحه لقيادة الحكومة الموحدة المستقبلية، “سأكون سعيدا لخدمة الشعب الليبي إذا اختارني” بحسب وكالة آكي.

وأضاف “إذا حدث هذا، فسألتزم أولا قبل كل شيء من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي، والعمل مع المصرف المركزي لحل أزمة السيولة، والتوزيع العادل لعائدات الطاقة”.

وبشأن اتهامات بالخيانة اثر التفاوض مع قائد الجيش خليفة حفتر والذي اسفر لاحقا عن استئناف انتاج النفط، وفيما اذا كان يعتبر الاخير شريكا في الحوار، قال معيتيق “أقولها صراحة: إن العزلة غير مجدية، إنها تخلق فقط فرص الحرب. إذا اعتبر جزء من الليبيين حفتر ممثلاً لهم ، فمن المشروع إشراكه في العملية السياسية. لقد تحركت وخاطرت شخصيًا من أجل خير وسلام بلدنا”، أما من سيقود البلاد؟، فسوف “تحدده صناديق الاقتراع”.