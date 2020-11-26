افحيمه: لجنة التواصل بالبرلمان أكدت جاهزية غدامس لاستضافة جلسة النواب

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

26 November, 2020

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمه أن لجنة التواصل بالمجلس أكدت جاهزية مدينة غدامس لاستضافة جلسة البرلمان حال عودة النواب إلى ليبيا.

وبين صالح الذي يشارك في اجتماعات طنجة المغربية أن النواب ناقشوا اليوم الخميس البيان الختامي مضيفا: يمكن القول أننا أصبحنا قريبين جدا من التوافق على ما جاء فيه إلا أن هناك بعض الفقرات التي طلب بعض النواب إضافة تعديل عليها أو تغيير بعض المصطلحات أو ضبطها ولكن بشكل عام التوافق كبير جدا ولا خلاف حول الهدف الاساسي المتمثل في وجوب توحيد المؤسسة التشريعية تمهيدا لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد كافة المؤسسات .

وأضاف افحيمه أن النواب يواصلون مشاوراتهم من أجل وضع الصيغة النهائية للبيان الذي تقرر تأجيل إصداره إلى يوم السبت القادم.