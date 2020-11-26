معيتيق: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي ممكن عبر تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين

ليبيا – رأى عضو مجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أن حل أزمة الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي ممكن عبر تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، في إشارة الى لاعبي كرة قدم ليبيين مسجونين في إيطاليا بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل مهاجرين.

صحيفة (كورييري ديلا سيرا) نقلت عن معيتيق قوله: “نعمل بجد من أجل تحرير الصيادين الإيطاليين. حتى اليوم المتعاونون معي تواصلوا مع المسؤولين في بنغازي”، وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف معيتيق الذي يشارك في منتدى حوارات المتوسط الإيطالي: “أعتقد أن الاتجاه الصحيح هو التبادل مع لاعبي كرة القدم الليبيين المحكوم عليهم بالسجن في إيطاليا”.

وإجابة على سؤال حول امكانية حل أزمة الصيادين، المتهمين بالصيد في المياه الاقليمية الليبية، قبل أعياد الميلاد، قال معيتيق: “الإيطاليون يعملون بدون كلل، لدينا معاهدات لتبادل الأسرى، أعتقد أن هذا هو المسار الصحيح، سوف نتابع تشريعاتنا في هذا الشأن، أتمنى النجاح في أسرع وقت ممكن. لكني لا أعرف متى بالضبط”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية